رفع الحصانة عن رئيس حكومة ولاية «تورينجن» الألمانية بسبب «صباع»

قررت لجنة الشؤون القضائية في البرلمان المحلي بولاية تورينجن الألمانية، اليوم الجمعة، بالإجماع؛ رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس حكومة الولاية، بودو راميلوف، المنتمي لحزب اليسار، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، بيورن هوكه.ووافقت اللجنة بذلك على طلب مقدم من مكتب المدعي العام في مدينة إيرفورت الألمانية؛ للتحقيق في تهم تتعلق بالإهانة.وأكد نواب عدة كتل برلمانية قرار رفع الحصانة في الحالتين وعقدت اللجنة اجتماعات سريا.وكان «راميلوف» طلب من النواب الموافقة على طلب المدعي العام للتحقيق في اتهامه بالإهانة.ويأتي الاتهام على خلفية حادثة وقعت في برلمان الولاية في منتصف يوليو الماضي، عندما أشار راميلوف للنائب عن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، شتيفان مولر، بإصبعه الأوسط من مقعد ممثل حكومة الولاية، كما وصفه بأنه «كيس قمامة مثير للاشمئزاز»، وكرر ذلك لاحقًا أمام الكاميرا، ثم قدم مولر بلاغًا ضده.