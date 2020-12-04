بالأسماء.. تعويضات المتضررين من تطوير بلاط الإسلامية بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، الانتهاء من حصر جميع منازل منطقة بلاط الإسلامية وتحديد كشوف تتضمن مخصصات سكنية وأراضى للبناء تمهيدا لاستكمال إجراءات التطوير الشامل للمنطقة، ودراسة التعويضات لجميع من تم إدارجهم ضمن مالكي المنازل بالمركز.وأشارة الوحدة المحليه في البيان، إلى ضرورة الالتزام بموعد حضور الورثة أو مايثيت ملكية المنازل التى تم حصرها تمهيدا لبدء إنهاء إجراءات التعويض، وذلك بمقر الوحدة المحلية للتوقيع على الكروكيات الخاصة بالمنازل وتقديم مستند الملكية إن وجد، وذلك ضمن خطة المركز لاستلام المنازل وصرف التعويضات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الإقليم.الجدير بالذكر أن تاريخ المدينة الإسلامية يرجع إلى العصر العثماني، وذلك لتواجد الطراز المعماري وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مقر للبلاط الملكى فى العصر العثمانى، فضلا عن وجود آثار إسلامية بها كالمساجد والتى تم توزيعها في كل أرجاء البلدة، كما ارتبط توزيع المساجد بالمدينة بوجود عيون الماء والتى من أبرزها عين علم وعين قبالة، فنجد مسجد عين قبالة ارتبط بعين قبالة، ومسجد عين علم ارتبط بعين علم.