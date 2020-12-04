«آراب ويكلي»: مشادات اجتماع الناتو كشفت عمق الخلافات التركية الغربية

أكدت صحيفة "آرب ويكلي"، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استغل اجتماعه الأخير لحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع لانتقاد تركيا بشدة، قائلًا إن شرائها لنظام الصواريخ روسي اس 400 كان "هدية" لموسكو.وتابعت أنه في حين أن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في الناتو على خلاف منذ فترة طويلة مع تركيا بشأن تدخلها العسكري في سوريا وليبيا، عكست تصريحات بومبيو عمق التوترات في التحالف الغربي التي يقول العديد من الخبراء إنها تضعفه بشكل خطير، كما سلطوا الضوء على الاستياء المتزايد من سياسات أنقرة الإقليمية.وقال دبلوماسيون إن الهجوم الأمريكي أدى إلى مزيد من توبيخ تركيا من قبل الحلفاء في الاجتماع، بما في ذلك فرنسا واليونان وحتى لوكسمبورج الصغيرة، فضلا عن توجيه اتهامات مضادة من وزير الخارجية التركي مولوود جاويش أوغلو.ووُصفت لهجة الاجتماع بأنها "محسوبة" ولكنها "أكثر تصادمية" مما هي عليه عادة في حلف الناتو.وقال مسؤول أميركي، متحدثا في الخلفية، إنه جرت "مناقشة صريحة ومغلقة" لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل.وأضاف: "حثت الولايات المتحدة تركيا في مناسبات عديدة على حل مشكلة S-400 (نظام الأسلحة الروسية)، والتوقف عن استخدام المقاتلين السوريين في النزاعات الخارجية، ووقف الأعمال الاستفزازية في شرق البحر المتوسط".وقال جاويش أوغلو التركي يوم الخميس إنه لا يمكنه التعليق على اجتماع سري.وقالت مصادر تركية مطلعة على الاجتماع إن بومبيو وجه "اتهامات غير عادلة" ولكنه لم يشكل جبهة موحدة ضد تركيا.وأضافت أن تركيا منفتحة أيضا على المحادثات مع اليونان بشأن شرق البحر المتوسط ​​دون شروط مسبقة.وأوضحت الصحيفة أن زعماء الاتحاد الأوروبي يدرسون فرض عقوبات على تركيا، التي تستضيف رؤوسًا نووية أمريكية، بسبب النزاع على الغاز في البحر المتوسط ​​في 10 ديسمبر.وتحدث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج عبر الهاتف يوم الأربعاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال مكتبه إن الزوجين "أتيحت لهما الفرصة لمعالجة المخاوف التي أعرب عنها عدد متزايد من الحلفاء فيما يتعلق بخيارات تركيا الاستراتيجية" بشكل مباشر وسري.وتهدد التوترات بأن تلقي بظلالها على تقرير جديد رفيع المستوى حول مستقبل الناتو صدر هذا الأسبوع.ويسعى ستولتنبرج إلى معالجة التوترات مع تركيا جزئيًا من خلال تقديم توصيات لقادة حلف شمال الأطلسي العام المقبل حول كيفية جعل التحالف أقوى سياسيًا، بما في ذلك إنشاء مدونة سلوك لربط الحلفاء معًا.