934 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة، 148 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ إجمالي المتعافين الآن 399 ألفًا و457 أو 91.5 % من حالات الإصابة، طبقًا لما ذكرته وكالة أنباء الفلبين.وفي نشرتها اليومية حول مرض كوفيد19-، سجلت الوزارة أيضًا 934 حالة إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الحالات النشطة إلى 28 ألفًا و379 أو 6.5% من جميع حالات الإصابة في البلاد.كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 8509 أو 1.95% من إجمالي حالات الإصابة في البلاد.