إزالة عقار مخالف بحي الزيتون

تابع الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى الزيتون، إزالة أعمال مخالفة بناء بالعقار 44 شارع المسيرى، بالدور الأخير، بمسطح 80م بحى الزيتون، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العسكرية.جاءت المتابعة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء.وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي بدأ تطبيقها يوم الثلاثاء، والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع، والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.