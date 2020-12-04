النمسا تبدأ فحصًا شاملًا للكشف عن كورونا

بدأ الفحص الشامل للشعب النمساوي للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الجمعة، رغم شكوك من جانب مستشاري الحكومة العلميين.وتشكلت طوابير طويلة أمام مراكز الفحص، فيما بدأت الاختبارات في فيينا في إقليمي تيرول وفورارلبرج بغرب البلاد، حسبما ذكرت إذاعتا "أو آر إف" و"أو إيه 24"، ومن المقرر أن تتبعهما مناطق أخرى في الأيام المقبلة.وأعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عن خطة الفحص الطوعية في أواخر نوفمبر، في محاولة لإبطاء نقل انتقال العدوى.وفي حال تم فحص ملايين عدة من بين التعداد السكاني النمساوي، البالغ 8.9 مليون نسمة، يمكن للسلطات التعرف على الكثير من مرضى كوفيد- 19 الذين لا تظهر عليهم أعراض، حسب كورتس.