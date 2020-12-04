منة فضالي تتألق في جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة منة فضالي، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة جديدة من الصورة.وظهرت فضالي ترتدي فستانها الذهبي عاري الكتفين، وذلك مع قصة شعرها الجديدة، مع القليل من المكياج الخفيف المناسب مع الفستان.وكانت الصور آخر صور شاركتها مع جمهورها من كواليس مسلسل "هي"، الذى يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالإضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات، من خلال شخصيات كثيرة، كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.