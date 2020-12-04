ضبط 616 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها ضبط 616 هاربا، اليوم الجمعة.وجاءت الأحكام عبارة عن: ضبط 3 جنايات، و145 حكم حبس جزئي، و24 حكم حبس مستأنف، و316 أحكام غرامات، و128 أحكام مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.