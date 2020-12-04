«أوبك +» يستثني ليبيا من تخفيض الإنتاج النفطى

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، عن أن تحالف مجموعة "أوبك+"، استثنى ليبيا، بالإضافة إلى إيران وفنزويلا، من المشاركة في تخفيضات الإنتاج؛ نظرًا للظروف التي تمر بها.وأوضحت المؤسسة في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن ذلك جاء أمس، خلال الاجتماع الوزاري رقم 12 لتحالف "أوبك+"، الذي انعقد عبر الدائرة الافتراضية، وشارك فيه رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.وأشارت إلى ترحيب المجتمعين باستئناف ليبيا لإنتاج النفط، مؤكدين استمرار استثنائها من التخفيضات في هذه المرحلة؛ لحاجتها الماسة لزيادة معدلات الإنتاج، والتغلب على المشكلات الاقتصادية.وقيم المجتمعون حالة سوق النفط الدولية من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون، وراجعوا مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها.كما قرروا زيادة الإمدادات بقيمة 500 ألف برميل يوميًا خلال شهر يناير المقبل، مع عقد اجتماع وزاري بداية كل شهر لتقييم حالة السوق، واتخاذ القرار المناسب بشأن الإمدادات خلال الشهر التالي.يذكر أن تحالف "أوبك+"، الذي يضم 23 دولة، خفض إمدادات النفط بمقدار 9.7 مليون برميل منذ مايو الماضي، ثم إلى 7.7 مليون برميل في أغسطس.وكان مقررًا تعديل التخفيض إلى 5.7 مليون برميل في اليوم اعتبارًا من بداية يناير، لكن اتفق على زيادة الإمدادات بشكل تدريجي للمحافظة على استقرار السوق النفطية.