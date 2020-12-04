بالأرقام.. نتائج مبادرة «اطمن» للرعاية الصحية من 19 أغسطس حتى الآن

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 8 آلاف استشارة طبية عن بُعد ومجانًا لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد والمسجلين بالمنظومة الجديدة في محافظة الأقصر، عبر تطبيق «البالطو»، وذلك منذ بداية إطلاق مبادرة «اطمن» في 19 من أغسطس الماضي وحتى الآن.وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن إجمالي الاستشارات الطبية المقدمة عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، بلغت 6426 ألف استشارة، فيما بلغت الاستشارات الطبية المقدمة للمسجلين بمحافظة الأقصر 1660 ألف استشارة، وذلك في مختلف التخصصات الطبية التي تدعمها المبادرة، وهى «طب الأسرة، الباطنة، القلب، التغذية، الأطفال، النساء، الجلدية، النفسية».وأضافت أن تطبيق «البالطو» عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد عن بُعد ومجانًا، مع 93 من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في التخصصات الطبية سالفة الذكر، باللغتين العربية والإنجليزية، سواء عن طريق الاستشارات النصية، التي بلغ عددها حتى الآن 4661 ألف استشارة، أو عن طريق استشارات الفيديو وبلغ عددها 3425 ألف استشارة منذ بداية المبادرة وحتى الآن.ونوهت بأن عدد الاستشارات الطبية المقدمة عن بُعد للمرضى المنتفعين أو المسجلين بالتأمين الصحي الشامل بمحافظتي بورسعيد والأقصر، بلغت 1341 استشارة، في تخصص أمراض الباطنة، 1105 استشارة تغذية، 1191 استشارة في أمراض النساء، 958 استشارة أطفال، بالإضافة إلى 1183 استشارة نفسية، 862 استشارة جلدية، 751 استشارة في تخصص طب الأسرة و695 في تخصص أمراض القلب.انطلقت مبادرة «اطمن» في أغسطس الماضي، بالتعاون مع أكبر مجموعة مستشفيات من القطاع الخاص، ومع إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية أونلاين، وذلك لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، في إطار التحول الرقمي لخدمات الهيئة وتماشيًا مع أهداف ورؤية مصر 2030، بتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن وحصوله عليها بسهولة ويٌسر.