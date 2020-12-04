بريطانيا تدعو المسؤولين اللبنانيين لإنقاذ بلادهم من كارثة اقتصادية

دعا وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي في ختام زيارته للبنان المسؤولين اللبنانيين للتحرك الآن لإنقاذ بلادهم من كارثة اقتصادية شاملة، بحسب بيان صادر عن السفارة البريطانية في بيروت اليوم الجمعة.ويحسب البيان،أعلن الوزير كليفرلي أن بلاده والمجتمع الدولي سيستمران " في دعم الشعب اللبناني، بما في ذلك أولئك الأكثر ضعفا.لكن هذا وحده لا يكفي، وعلى القادة اللبنانيين التحرك الآن لإنقاذ لبنان من كارثة اقتصادية شاملة، شعب لبنان يستحق مستقبلا أفضل، المساءلة والشفافية وتحمل المسؤولية أمور أساسية لنهوض لبنان من جديد".وتأتي زيارة كليفرلي للبنان" في وقت حرج للغاية وفي ظل وضع اقتصادي متدهور واستمرار جائحة كورونا فيه وتزايد أعداد المجتمعات الأكثر ضعفاُ".وأضاف البيان" في زيارته الأولى الى لبنان، حث وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي سياسيي لبنان على تنفيذ إصلاحات عاجلة لمنع البلاد من الانزلاق أكثر في الأزمة الاقتصادية.وشدد الوزير كليفرلي "على الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وضرورة إجراء إصلاحات قد طال انتظارها".