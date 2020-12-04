1311 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 1311 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 174 ألفا و62 إصابة.وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء وام - اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل وفاة مصاب واحد نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 586 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 793 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 157 ألفا و828 حالة.