روسيا: قوات حفظ السلام تبذل قصارى جهدها في قرة باغ

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو: "إن قوات حفظ السلام الروسية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على السلام في ناغورني كاراباخ قرة باغ"، مشيرًا إلى أن أكثر من 30 ألف شخص عادوا إلى مدينة ستيباناكيرت بفضل هذه القوات.وأضاف وزير الدفاع الروسي،في تصريحات له اليوم الجمعة:" إن إدخال قوات حفظ سلام روسية إلى منطقة الصراع سمح بتطبيع الوضع في المنطقة، حيث يجري الالتزام بشروط وقف إطلاق النار وفق الإعلان الثلاثي الموقع في 9 نوفمبر الماضي بموسكو"، لافتا إلى أن الجنود الروس يتصرفون باحترافية ويفعلون كل شيء للحفاظ على السلام في المنطقة.وتابع قائلا:" بمساعدة قوات حفظ السلام الروسية في قرة باغ يستمر تبادل جثث القتلى بين أرمينيا وأذربيجان، كما تم تطهير 50 هكتارا من الأراضي وأكثر من 17 كيلومترا من الطرق وإبطال أكثر من ألف مادة متفجرة".يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا إعلانا لوقف إطلاق النار في ناجورني كاراباخ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر الماضي.