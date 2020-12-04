روسيا: العقوبات الأمريكية الهادفة لعرقلة «التيار الشمالي 2 » غير عادلة

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، بأن بلاده ستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها في ضوء معارضة الولايات المتحدة لإنشاء مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".وكانت تم الموافقة على مشروع قانون جديد حول العقوبات ضد مشروع "التيار الشمالي-2" من قبل الكونجرس الأمريكي.وقال المتحدث الروسي، للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع هذا الوضع، اليوم الجمعة: "بنفس الطريقة بالنسبة لجميع تطلعات التطهير الأخرى للجانب الأمريكي.. في سياق التيار الشمالي-2، نعتبر أن هذا ليس أكثر من مظهر من مظاهر المنافسة غير العادلة، بالطبع، مثل هذه الخطوات في قناعتنا تتعارض بشكل أساسي مع مبادئ التجارة الدولية، بالإضافة إلى القانون الدولي".وأضاف بيسكوف: "سنبذل قصارى جهدنا لحماية مصالحنا وحماية مصالح المشاريع التجارية الدولية".