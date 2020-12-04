روسيا: العقوبات الأمريكية الهادفة لعرقلة «التيار الشمالي 2 » غير عادلة
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:35 م
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، بأن بلاده ستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها في ضوء معارضة الولايات المتحدة لإنشاء مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".
وكانت تم الموافقة على مشروع قانون جديد حول العقوبات ضد مشروع "التيار الشمالي-2" من قبل الكونجرس الأمريكي.
وقال المتحدث الروسي، للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع هذا الوضع، اليوم الجمعة: "بنفس الطريقة بالنسبة لجميع تطلعات التطهير الأخرى للجانب الأمريكي.. في سياق التيار الشمالي-2، نعتبر أن هذا ليس أكثر من مظهر من مظاهر المنافسة غير العادلة، بالطبع، مثل هذه الخطوات في قناعتنا تتعارض بشكل أساسي مع مبادئ التجارة الدولية، بالإضافة إلى القانون الدولي".
وأضاف بيسكوف: "سنبذل قصارى جهدنا لحماية مصالحنا وحماية مصالح المشاريع التجارية الدولية".
وكانت تم الموافقة على مشروع قانون جديد حول العقوبات ضد مشروع "التيار الشمالي-2" من قبل الكونجرس الأمريكي.
وقال المتحدث الروسي، للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيفية تعامل الكرملين مع هذا الوضع، اليوم الجمعة: "بنفس الطريقة بالنسبة لجميع تطلعات التطهير الأخرى للجانب الأمريكي.. في سياق التيار الشمالي-2، نعتبر أن هذا ليس أكثر من مظهر من مظاهر المنافسة غير العادلة، بالطبع، مثل هذه الخطوات في قناعتنا تتعارض بشكل أساسي مع مبادئ التجارة الدولية، بالإضافة إلى القانون الدولي".
وأضاف بيسكوف: "سنبذل قصارى جهدنا لحماية مصالحنا وحماية مصالح المشاريع التجارية الدولية".