10 موارد لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية في القانون الجديد

حددت المادة (85) من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، موارد صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية على الأخص مما يأتي:1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون.2- الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.3- ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.4- حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.5- حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لأحكام هذا القانون.6- العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.7-عائد استثمار أمواله.8- ما يؤول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون.9- أية موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.10- ما يؤؤل إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لهذا القانون.