10 موارد لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية في القانون الجديد
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:32 م
عائشة حسنطباعة
حددت المادة (85) من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، موارد صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية على الأخص مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون.
2- الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.
3- ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.
4- حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
5- حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لأحكام هذا القانون.
6- العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.
7-عائد استثمار أمواله.
8- ما يؤول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون.
9- أية موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
10- ما يؤؤل إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لهذا القانون.
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون.
2- الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.
3- ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.
4- حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
5- حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لأحكام هذا القانون.
6- العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.
7-عائد استثمار أمواله.
8- ما يؤول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون.
9- أية موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
10- ما يؤؤل إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لهذا القانون.