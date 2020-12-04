«إسكان البرلمان»: قانون التصالح أوضاع خاطئة.. وقرار المد إيجابي

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لنهاية العام الجاري؛ إيجابي ويعكس حرص الحكومة على إعطاء فرصة جديدة للمواطنين المخالفين على تقنين أوضاعهم المخالفة للقوانين.وأشار «عبدالعزيز»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن المواطنين استجابوا بدرجة كبيرة للقانون، وتم المبادرة من قبل العديد منهم لتقنين أوضاعهم والتقدم بالإجراءات اللازمة للتقنين وفقًا لنصوص القانون للمكاتب الاستشارية الهندسية المعنية بتلقي طلبات التصالح.ولفت إلى أن «قانون التصالح في مخالفات البناء جاء ليُصحح العديد من الأوضاع الخاطئة التي تراكمت على مدار سنوات عدة، في وجود حالة من الفوضى جعلت المواطنين يشرعون في البناء في أي منطقة في تجاهل وتغافل كبير عن الأراضي المسموح بها في البناء من عدمه، وكذلك التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، وإصدار تراخيص للعمل في مناخ قانوني تضبطه اللوائح والتشريعات الجادة التي تنظم عملية البناء في مصر».