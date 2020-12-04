شقيق ياسمين عبد العزيز: مش عاوز حاجة من الدنيا غير اشوفك ناجحة

حرص الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على توجيه رسالة حب وامتنان لشقيقته والدعاء لها بالتوفيق والنجاح رغم المشاكل التي اشتعلت بينهما بسبب زواجها من الفنان أحمد العوضي.وشارك "وال" منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك برفقة صورة مع شقيقته وعلق قائلًأ: "ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مَش عايز حاجهة من الدنيا غير اني اشوفك ناجحة ومرتاحة في اختياراتك بالشكل اللي يليق بيكي".وكانت قصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى بدأت منذ عامين تقريبا حيث حرص على حضور عيد ميلادها وبعدها ترددت الأنباء حول ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بسبب صورهما معا، التي دفعت البعض لـ تريدد أقاويل حول وجود علاقة حب بينهما.وعلق أحمد العوضي على الأمر بشكل غير مباشر، حيث قام بنشر أغنية "ياسمينا" لـ منير من خلال خاصية الـ "Story" عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام" وعلق قائلًا: "منير جامد برضو".