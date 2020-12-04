5 رؤوس نووية.. قصة مكالمة أودت بحياة «فخري زاده»

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل جهاز المخابرات الإسرائيلي " الموساد"، مكالمة للعالم النووي الإيراني محسن فخري زاده يؤكد فيها أنه تمكن من تطوير 5 رؤوس نووية.وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل كانت تخطط لإغتيال " فخري زاده" منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق أولمرت أطلع الرئيس الأمريكي السابق بوش، على المكالمة وهو ما أحدث تحولا كبيرا على الموقف الأمريكي من النووي الإيراني.وأوضحت الصحيفة أن الموساد تمكن من تجنيد زميل لفخري زاده، وأسهم في تقديم معلومات حيوية قبل أن يكتشف ويتم إعدامه.وكشف التحقيق أن الموساد عثر في الإرشيف النووي الإيراني الذي جلبه من طهران، على رسالة بخط يد العالم الإيراني تتحدث عن أنشطة نووية.