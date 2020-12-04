إخواني منشق: موجة استقالات مرتقبة داخل التنظيم الدولي بعد التضييق الأوروبي

قال القيادي الإخواني المنشق، إبراهيم ربيع، إن تضييق الخناق على قيادات الجماعات الإرهابية الإخوانية في الخارج نتاج طبيعي لكم الجرائم التي اقترفوها في سبيل تحقيق أغراضهم الإرهابية وأفكارهم الوهمية المتطرفة التي تدعو للعنف والفوضى وسفك الدماء وكافة المحرمات التي حرمها الله، وأهمها قتل النفس، مشيدا بالإجراءات التي تتخذها فرنسا في الوقت الحالي ضد المتطرفين من جماعة الإخوان وإعلانها وضع 76 مسجدًا في البلاد تحت المراقبة بعد التأكد من انتمائها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك في النمسا ومصادرة أموالهم في عدد كبير من دول أوروبا.وأكد ربيع، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن محاولات التضييق ستدفع بموجة كبيرة من الاستقالات داخل التنظيم الدولي الإرهابي، وكشف العديد من الأسرار بين القيادات، فكل فرد داخل التنظيم يوهم الجماعة بأنه على أتم الاستعداد للتضحية في سبيل استمرار وبقاء الجماعة، ولكن عندما يتعرض لأي خطر يتنازل عن مبادئه وينأى بنفسه بعيدا بمعزل عن التنظيم خوفا من ملاحقته واعتقاله.