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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير بريطاني يرصد تحركات فرنسا الأخيرة لمكافحة تهديدات الإخوان

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:08 م
مكافحة تهديدات الإخوان
مكافحة تهديدات الإخوان
هدير سند
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رصدت صحيفة "آراب ويكلي" الصادرة من لندن، في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، تحركات فرنسا الأخيرة لمواجهة التهديد المتزايد لجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة، مع إعلانها إغلاق عشرات المساجد المشتبه في تحريضها على التطرف.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن أجهزة الدولة ستبدأ التحقيق في عشرات المساجد التي يشتبه في تحريضها على نشر الإيديولوجية الإسلامية المتطرفة، في تحرك "غير مسبوق" ضد ما وصفته الحكومة الفرنسية بـ "الانفصالية"، يستهدف 76 مسجدا، من بين أكثر من ألفي و600 دور عبادة، وصفت بأنها تمثل تهديدا محتملا لقيم الجمهورية الفرنسية وأمنها.

وأشار التقرير إلى دارمانان كان قد أكد في تغريدة على تويتر إنه حيثما تتأكد الشبهات (بالتحريض على التطرف) تجاه مسجد ما، سيتم إغلاقه على الفور، مضيفا أن المحققين سيبحثون في تمويل تلك المساجد وخلفية الأئمة المشتبه بهم ويبحثون عن أدلة إدانتهم.

وبحسب التقرير، لم يكشف الوزير الفرنسي عن أماكن العبادة التي سيتم تفتيشها، ولكنه كان قد أرسل مذكرة إلى مديري الأمن في سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتخاذها بحق هذه المساجد، التي تقع 16 منها في العاصمة باريس ونواحيها و60 في سائر أنحاء البلاد.

ونقلت "آراب ويكلي"، عن دارمانان تصريحاته لراديو "آر تي إل" RTL، حيث قال إن "جميع المسلمين في فرنسا تقريبًا يحترمون قوانين الجمهورية الفرنسية ويتأذون من ذلك التطرف."

ولفت التقرير إلى أن فرنسا أغلقت منظمتين يشتبه في اضطلاعهما في عمليات عنف وتطرف وهما: الجمعية الخيرية الإسلامية BarakaCity ومجموعة الحقوق المدنية التي يُزعم أنها تراقب جرائم الكراهية - وهي جمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)- وقد دحض كلاهما اتهامات الحكومة بأن لهما روابط "متطرفة".

وبناء على أوامر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم حل التجمع المناهض للإسلاموفوبيا، الفرع الفرنسي للإخوان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث كانت هذه المجموعة تقوم بالدعاية الإسلامية التطرفية، كما هو مفصل في المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية الفرنسي إلى مجلس الوزراء.

وتابع التقرير أن جماعة مناهضة الإسلاموفوبيا قد توقعت قرار السلطات بحلها، وسارعت الأسبوع الماضي إلى تصفية جميع أنشطتها في فرنسا، والتي اعتبرها مراقبون محاولة للالتفاف على الضغوط التي تفرضها الدول الأوروبية في مواجهتها للإرهاب والتطرف.

وقررت الجماعة المتطرفة تصفية أنشطتها في فرنسا ونقل مكاتبه إلى دولة أخرى، دون الكشف عن الموقع الجديد الذي سيعمل منه، حيث قالت في بيان لها أنه تم نقل "جزءا كبيرا من أنشطتها في فرنسا إلى جمعيات شريكة تحارب الإسلاموفوبيا" – على حد قولها.

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