يديعوت أحرونوت: الموساد أعد خطة لاغتيال «فخري زادة»

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن أن الموساد كان قد أعد خطة لاغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، وكان على رأس قائمة العلماء الإيرانيين الذين قام الموساد بتعقبهم.وفى وقت سابق من اليوم، طلبت إسرائيل من كافة العاملين بالمجال النووي خاصة خبراء الذرة أخذ الحيطة والحذر، بعد اغتيال زاده.وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي "بعد اغتيال العالم محسن زادة، طلبت إسرائيل من كافة الذين عملوا بالمجال النووي، ومفاعل ديمونا، خصوصا خبراء الذرة، أخذ الحيطة والحذر في تصرفاتهم اليومية".وكان طهران اتهمت إسرائيل بإغتيال زادة الجمعة الماضية من خلال مجهولين قاموا بإطلاق النار عليه وهو بداخل سيارته برفقة زوجته.وتوعد الرئيس الإيرانى بالرد على اغتيال زاده ولكن الوقت المناسب، على حد تعبيره.