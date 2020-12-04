وزير جديد للصحة في كوريا الجنوبية في خضم الوباء

عين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن وزيرا جديدا للصحة في خضم موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا.ويحل رئيس معهد تشجيع صناعة الصحة الكوري، كوان ديوك تشيول، محل الوزير الحالي للصحة والرعاية، بارك نونج هو.وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن كوان ساعد في إرساء أسس السياسة الصحية والاجتماعية للحكومة.ولم يتطرق المكتب الرئاسي إلى أي سبب لاستبدال بارك، وقال متحدث باسم الرئاسة إن الوزير تولى منصبه منذ بداية تولي الحكومة الحالية إدارة البلاد قبل ثلاث سنوات.وأضاف أنه نظرا لأن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تتمتع بسلطات أكبر الآن، فلن يكون هناك أي التباس بشأن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا.