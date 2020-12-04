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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فايننشال تايمز»: تضييقات أردوغان دفعت إسطنبول للاستقلال المالي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:05 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو يتطلع إلى الأسواق العالمية لتمويل الاستثمار، في ظل  نقص الدعم من بنوك الدولة.

وتابعت أن أوغلو يسعى للاستفادة من الأسواق المالية الدولية بعد أن دفع نقص التمويل من البنوك الحكومية التركية المدينة إلى بيع أول سندات دولية لها هذا الأسبوع.

وقال أوغلو، الذي يدير أكبر مدينة في تركيا ويعد أبرز شخصية معارضة في البلاد، إنه سعيد بالطلب القوي على الإصدار الأول لإسطنبول، والذي جمع 580 مليون دولار لتمويل بناء أربعة خطوط مترو.

وقال لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بعد الإصدار الناجح الذي جذب 2.5 مليار دولار من الطلب: "كانت هذه تجربة إيجابية بالنسبة لنا، نحن سعداء للغاية لأننا نجحنا في ظل الظروف المالية العالمية الحالية".

وتابع أوغلو أن المدينة تأمل في العودة إلى الأسواق الدولية العام المقبل لجمع الأموال لتمويل الاستثمارات في النقل والمياه والتخلص من النفايات وكذلك الاستعداد للزلازل حيث تقع المدينة على خط صدع كبير.

وسعت البلدية بالفعل للحصول على موافقة حكومية لجمع مبلغ إضافي قدره 360 مليون يورو لتمويل خطي مترو وخط ترام، وتفكر في إطلاق المزيد من السندات العام المقبل.

وترأس إمام أوغلو، 50 عامًا، إسطنبول العام الماضي بعد فوز تحالف معارض في الانتخابات المحلية التي أنهت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على المدينة التي استمرت 25 عامًا.

أكدت الصحيفة أن الخطر الرئيسي الذي يواجه المدينة هو العلاقة بين أردوغان وإمام أوغلو وما إذا كان أردوغان سيرغب في إجبار اسطنبول على التخلف عن السداد
ففي إشارة إلى الأهمية السياسية والاقتصادية للبلدية، التي بلغت ميزانيتها 3.3 مليار دولار هذا العام، أجبر أردوغان على إعادة انتخابات مارس 2019 التي فازت بها المعارضة بفارق ضئيل.

وجاءت هذه الخطوة بنتائج عكسية عندما فاز إمام أوغلو، بعد ثلاثة أشهر، في الانتخابات الثانية بأغلبية ساحقة.

في الأشهر الـ 18 منذ توليه منصبه، اشتكى إمام أوغلو من مواجهته محاولات متكررة لعرقلة جهوده لحكم المدينة.

ورفضت البنوك الحكومية في البلاد إقراض أموال البلدية - وهي مشكلة قال رئيس البلدية إنها "للأسف لا تزال مستمرة"، مضيفًا: "من الواضح أن هذا قرار سياسي".

وفي مارس من هذا العام، أعلن هو وعمدة أنقرة عن حملات لجمع التبرعات لدعم الأشخاص المتضررين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا لكن الحكومة المركزية أعلنت أنها غير قانونية.

وقال إمام أوغلو إن 6.5 مليون ليرة من التبرعات العامة ظلت مجمدة في الحسابات المصرفية الحكومية، وقال "هذا خطأ ويجب أن ينخر ضميرهم".

وبينما كان المستثمرون الأجانب يفكرون فيما إذا كانوا سيشاركون أم لا في إصدار السندات يوم الأربعاء، تساءل البعض عما إذا كان الرئيس يمكن أن يسعى إلى تجويع الدخل في اسطنبول.

وقال ممول مقيم في لندن إن أردوغان سيرغب في إجبار اسطنبول على التخلف عن السداد.

ورفض إمام أوغلو هذا الاحتمال. قال "نعم، نحن نشهد بعض الأشياء السلبية، لكن في هذا البلد، الذي يتمتع بأساس ديمقراطي قوي، لا يمكن أبدًا حظر بعض القنوات."

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