«كورونا» يتسبب في تشميع 35 منشأة بالإسكندرية (صور)

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من جهودها لتطبيق قرارات رئيس الوزراء، بتطبيق المواعيد الجديدة في فتح وإغلاق المنشآت من المحلات والمقاهي والورش، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشنت الأحياء بالإسكندرية، حملات مكبرة لمتابعة تطبيق القارات الجديدة، والتي أسفرت عن إغلاق وتشميع 35 منشأة، خالفت قرارات الإغلاق والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.كما تم التنبيه والتشديد على الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة، تفعيلًا لقرارات وزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في إطار تحقيق الانضباط وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، وذلك استمرارًا لجهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة، وصحة المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.