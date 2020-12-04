«مو الشريف» يقدم راب شعبى وفيلمًا مع على ربيع وأوس أوس

يطرح اليوتيوبر مو الشريف "محمد الشريف"، خلال أيام أغنية راب شعبي مع الفنان محمد قماح، وتوزيعشافعي وكلمات انجكس وتصوير فارس عبدالعظيم.كما يقدم أيضا فيلمًا روائيًا قصيرًا مع الفنان أوس أوس والفنان علي ربيع نجمى مسرح مصر.وتعتبر هذه الخطوة تحولًا من عالم الموضة لعالم الموسيقى بأغنية راب شعبي.