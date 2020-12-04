8 قتلى فى قصف على موقع صناعى باليمن

قتل 8 أشخاص على الأقل في قصف على مجمّع صناعي في ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب اليمن الغارق في حرب، كما أعلنت اليوم الجمعة الحكومة، متهمةً الحوثيين المدعومين من إيران بالمسئولية عنه.وتصاعدت المعارك مؤخرًا في المدينة الساحلية ومحيطها، حيث سمحت هدنة هشة جرى التفاوض عليها برعاية الأمم المتحدة في الماضي بمنع تبادل العنف بين الحكومة اليمينية المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين.وندد وزير الإعلام اليمني محمد الأرياني بـ"الجريمة الإرهابية البشعة" التي استهدفت المجمع الصناعي الخميس، كما نقلت عنه وكالة أنباء سبأ.