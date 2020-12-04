وكيل تعليم قنا: ورش عمل لمديرى المدارس

شدد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في اجتماعه مع أعضاء التوجيه المالي والإداري بالمديرية، والإدارات التعليمية، بحضور أحمد زين، الموجه العام المالي والإداري، على تنظيم ورش عمل لمدة يوم واحد لمديري المدارس بالمراحل المختلفة للتعريف بالمفاهيم المالية والإدارية ومواكبة المستجدات وإعداد نشرة مستحدثة وموحدة للقواعد المالية والإدارية وتعميمها على مستوى المديرية، لتجنب وقوع أخطاء من مديري المدارس في دفاتر الحضور والانصراف أو السجلات الأخرى.كما شدد وكيل وزارة التعليم بقنا، على إنجاز مراجعة ملفات الصف الأول الابتدائى وسرعة بحث الشكاوى والرد عليها فيما لا يزيد على 48 ساعة، وتفعيل استخدام الواتساب كوسيلة للتواصل والاطلاع على أحدث ما يصدر من قرارات وزارية ونشرات بشكل سريع.وحذر "عثمان" في اجتماعه الثانى مع مديرى الإدارات النوعية بديوان المديرية، بحضور يحيى رشوان، مدير إدارة الشئون القانونية، من إساءة استخدام خطوط السير مع تكليف مدير الإدارة بمتابعة انضباط العاملين معه وتقويم عملهم وعرض تقرير لإنجازات الإدارة وكل موظف بها على المكتب الفنى فى نهاية كل شهر مع عقد لقاء شهري في الأربعاء الأخير من كل شهر لعرض المشكلات وطرح الحلول.وأشاد وكيل الوزارة، بمعدل الإنجاز الذى حققته إدارة خدمة المواطنين، حسب تقرير الوزارة، وطالب بأن تحذو بقية الإدارات النوعية حذوهم وترفع معدل الأداء للعاملين وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان رضا مقدم الخدمة من جمهور المتعاملين مع الإدارة.