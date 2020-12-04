«التضامن»: توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوى الإعاقة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنه تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، كما تم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7 آلاف منهم، بالإضافة إلى حصول 3 آلاف سيدة على قرض «مستورة» بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.وأضافت الوزارة، في تقرير لها حول الإنجازات التي تحققت لصالح ذوي الإعاقة خلال الفترة الماضية، أنه تم توجيه الشباب من ذوي الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التي تقدمها الوزارة، وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم، وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.وأكدت أنه يتم دعم أشخاص من ذوي الإعاقة، للمشاركة في إعداد المعارض؛ وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات التي ينتجونها، ما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج، ومنها معرض «ديارنا» وغيرها من المعارض، لافتة إلى أن الوزارة تحرص أيضًا على تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية، وذلك بدعم يتراوح من ألفين إلى 3 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة الى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل «شغلني» و«فرصنا»؛ لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي.