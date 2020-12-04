إغلاق 9 محلات وورش خالفت المواعيد الجديدة بالإسكندرية

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط بمحافظة الإسكندرية، مساء أمس، حملة استمرت حتى فجر اليوم، للمرور على المحلات والتنبيه على مواعيد الغلق الجديدة، وذلك بمناطق باب شرق ومحرم بك.وأسفرت الحملة عن إغلاق 9 منشأت، منهم ورشتين، ومحلات عبارة عن ورشة إصلاح سيارات بشارع لؤلؤة الطائي، ورشة خدمة سيارات بشارع هينوقراط والمأمون، ومحل قطع غيار سيارات بشارع سنادينو، ومحل "بلايستيشن" بشارع مصطفى إسماعيل، محل "بلايستيشن" بشارع القاهر، محل "بلايستيشن" بشارع مصطفى إسماعيل مجاور للمحل السابق، محل صالون حلاقة بشارع القاهر، محل خردوات بشارع الرصافة، محل موبايلات وإكسسوارات بشارع الرصافة.كما تم التنبيه والتشديد علي الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة تفعيلًا لقرارات وزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،في إطار تحقيق الانضباط وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، والمطاعم العامة، والكافيهات، والورش والأعمال الحرفية، وذلك استمرارا لجهود الحكومة لتحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على الفوضى والعشوائية، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة، وصحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.