رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 9 محلات وورش خالفت المواعيد الجديدة بالإسكندرية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
إغلاق محلات وورش
إغلاق محلات وورش
هبه عويضه
طباعة
قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط بمحافظة الإسكندرية، مساء أمس، حملة استمرت حتى فجر اليوم، للمرور على المحلات والتنبيه على مواعيد الغلق الجديدة، وذلك بمناطق باب شرق ومحرم بك.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 9 منشأت، منهم ورشتين، ومحلات عبارة عن ورشة إصلاح سيارات بشارع لؤلؤة الطائي، ورشة خدمة سيارات بشارع هينوقراط والمأمون، ومحل قطع غيار سيارات بشارع سنادينو، ومحل "بلايستيشن" بشارع مصطفى إسماعيل، محل "بلايستيشن" بشارع القاهر، محل "بلايستيشن" بشارع مصطفى إسماعيل مجاور للمحل السابق، محل صالون حلاقة بشارع القاهر، محل خردوات بشارع الرصافة، محل موبايلات وإكسسوارات بشارع الرصافة.

كما تم التنبيه والتشديد علي الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة تفعيلًا لقرارات وزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،في إطار تحقيق الانضباط وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، والمطاعم العامة، والكافيهات، والورش والأعمال الحرفية، وذلك استمرارا لجهود الحكومة لتحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على الفوضى والعشوائية، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة، وصحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
إغلاق 9 محلات وورش خالفت المواعيد الجديدة بالإسكندرية
إغلاق 9 محلات وورش خالفت المواعيد الجديدة بالإسكندرية
إغلاق 9 محلات وورش خالفت المواعيد الجديدة بالإسكندرية
إغلاق 9 محلات وورش خالفت المواعيد الجديدة بالإسكندرية
إغلاق 9 محلات وورش خالفت المواعيد الجديدة بالإسكندرية
إغلاق 9 محلات وورش خالفت المواعيد الجديدة بالإسكندرية
إغلاق 9 محلات وورش خالفت المواعيد الجديدة بالإسكندرية
إغلاق 9 محلات وورش خالفت المواعيد الجديدة بالإسكندرية
إغلاق 9 محلات وورش خالفت المواعيد الجديدة بالإسكندرية
إغلاق 9 محلات وورش خالفت المواعيد الجديدة بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

وفاة شاب قبل ساعات من حفل زفافه في إسنا

الصحة: 19 وفاة و432 إصابة جديدة بكورونا

رئيس الزمالك الجديد يكشف كواليس زيارة وزير الرياضة

الصور

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين في ديروط

image description

حجز قضية مستريح الفاكهة لجلسة ٦ يناير للحكم فى دمياط

image description

الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

اختفاء 67 مليار دولار فى بريطانيا

بـ 250 ألف دولار.. بيع مسدس جيمس بوند في مزاد بأمريكا

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 4-12-2020

موسيقيون من كل دول العالم يشكلون أوركسترا لتسجيل أغنية فريدة

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

زيارة إلى مكتبات العالم.. قراءة فى تاريخ بدايات ونهايات مكتبات بيع الكتب

من «الجلاشة» حتى «التحفيل».. مفردات الحارة المصرية لإهانة الخصم

الأحد.. الشاعرة الليبية نعمة الفيتورى بنادى أدب بنها

اليوم.. أولى محاضرات المايسترو هشام جبر بقصر المانسترلى