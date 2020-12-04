فتح خط جديد للنقل الجماعي لمناطق غرب مطروح

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتوفير خط أتوبيس من مشروع النقل الجماعي إلى مناطق «وادي الرمل، وماجد، وتجمع الصريحات أول طريق سيوة»، على بعد يزيد عن 20 كم غرب مدينة مرسى مطروح؛ لتيسير الخدمات للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خاصة أهمية توفير وسائل مواصلات للمناطق والتجمعات البعيدة.وأوضح العميد فكري الصياد، مدير مشروع النقل الداخلي بمطروح، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير مشروع النقل الداخلى لمعاينة فتح الخطوط الجديدة للوقوف على تيسير وفتح خط جديد بناء على توجيهات محافظ مطروح، بتخفيف الأعباء على المواطن، خاصة بالمناطق المحرومة من وسيلة مواصلات.وأضاف «الصياد»، في بيان اليوم الجمعة، أن اللجنة انتهت الخميس الماضي من المعاينة، وتوصلت إلى فتح خط جديد يبدأ الأحد 6 ديسمبر الجاري، لمناطق «وادى الرمل، وادي ماجد، الصريحات طريق سيوة».وأكد أن تعريفة الأجرة إلى وادى الرمل 3.5 جنيه، وإلى وادي ماجد 10 جنيهات، وإلى تجمع الصريحات 8 جنيهات، وذلك تخفيفًا على الأهالي والمواطنين المتجهين إلى تلك المناطق أو العودة إلى المدينة.