إصابة 8 أشخاص في حادث سير بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، بجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس رحلات، بالطريق الصحراوي «القاهرة - الإسكندرية»، عند مدخل الحمراء بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.تلقت مديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس رحلات، بالطريق الصحراوي «القاهرة - إسكندرية»، بمدخل الحمراء ووجود مصابين.وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة محمد رفعت محمد، 30 سنة، وحسن محمد عمارة، 57 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد ربيع حسن، 31 سنة، ويسري محمد أحمد، 57 سنة، وواصف محمد منصور، 47 سنة، وأشرف عبد الفتاح رياض، 53 سنة، ورامي سعد شعبان، 54 سنة، وأسعد أحمد علي، 49 سنة، وجميعهم من محافظة الإسكندرية.وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصى للعلاج، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة للتحقيق والوقوف على أسباب الحادث.