الهند: البدء فى التطعيم بلقاح كورونا بمجرد توفره

قال رئيس وزراء الهند، نارندرا مودى، اليوم الجمعة، إن العلماء الهنود الذين يعملون من أجل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، يثقون من نجاحهم فى ذلك.وحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أضاف مودى أن الخبراء يتوقعون توافر لقاح كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وأكد مودي البدء فى التطعيم باللقاح بمجرد أن يعطى العلماء القائمين على تطويره الضوء الأخضر.وقال رئيس الوزراء إن بلاده أعدت برامج الكمبيوتر اللازمة لإدارة عملية التطعيم ضد مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى محادثات مع حكومات الولايات الهندية بشأن تكاليف إنتاج اللقاح.