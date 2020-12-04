«التضامن»: إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة.وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في 27 محافظة، خلال الفترة من من مارس وحتى نهاية يونيو من العام الجاري 2020.ولفتت إلى أنه تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي جاء مؤكدًا لما تضمنته مواد الدستور 2014، التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006، كما صدرت اللائحة التنفيذية لتنظيم العمل به.