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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع زيمبابوي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
السفيرعبدالله بن
السفيرعبدالله بن يحيى المعلمي
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وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع زيمبابوي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ودعم قضايا الأمن والسلام في العالم.

ووقع الاتفاقية- وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة- عن المملكة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بينما وقعها عن زيمبابوي مندوبها لدى الأمم المتحدة، فريدريك موسيوا ماكامورا شافا.

وأكد السفيران بهذه المناسبة أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومة البلدين على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، ودعما لقضايا الأمن والسلام في العالم، بناء على أحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في 18 أبريل 1961.

كما جددا التأكيد على أن توقيع الاتفاقية يأتي رغبة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر ونحو إقامة أفضل العلاقات في مختلف الميادين.

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