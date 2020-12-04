«التضامن»: 5 مليارات جنيه سنويًا لدعم مليون ومائة ألف شخص من ذوى الإعاقة

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أبرز ما قدمته من جهود لصالحهم خلال الفترة الأخيرة.وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه تم تقديم دعم نقدي لعدد مليون ومائة ألف شخص من ذوي الإعاقة، بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويًا، كما تعاونت الوزارة مع وزارة الصحة والسكان، بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، الذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي.ولفتت الوزارة إلى أنه تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي، ليصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية، كما تم التعاون أيضًا مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.