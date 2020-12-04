طائرة تنجو من كارثة في الجو وتصطدم بسيارة على الأرض في مينيسوتا

أفادت شبكة "nbcnews" بأن طائرة من طراز بيلانكا فايكنغ ذات محرك واحد قامت بهبوط اضطراري على طريق سريع في ولاية مينيسوتا الأمريكية، مما أدى إلى إغلاق الطريق بانتظار انتهاء التحقيق.وقالت دورية ولاية مينيسوتا إن الطائرة قامت بهبوط اضطراري، على الطريق السريع 35 في منطقة مينيابوليس بمدينة أردن هيلز.وأشارت إلى أن الطائرة اصطدمت بسيارة مما أدى إلى إغلاق حركة المرور لساعات على الطريق السريع، مؤكدة عدم وقوع إصابات نتيجة الحادث، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم، اليوم الجمعة.