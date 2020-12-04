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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين في ديروط

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه اللواء أركان حرب خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في إطار زيارته لمحافظة أسيوط التي تستغرق يومين لافتتاح مسجدين بديروط.

جاء ذلك بحضور العميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

ويستهل وزير الأوقاف زيارته للمحافظة بافتتاح مسجد الأمير سنان بقرية ديروط الشريف ويلقي خطبة الجمعة من المسجد والتي يتم نقلها على الهواء مباشرة في التليفزيون المصري، يعقبها افتتاح مسجد اليوسفي بمدينة ديروط، كما يشهد ندوة بعنوان مقتضيات الولاء والانتماء بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية يحضرها لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة كما يلتقي في اليوم الثاني مع الأئمة والقيادات الكنسية بديوان عام محافظة أسيوط.

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