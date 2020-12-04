تركيا: اعتقال 11 عراقيًا يشتبه بانتمائهم لـ«داعش»

أوقفت السلطات الأمنية التركية 11 عراقيًا، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بولاية صامسون شمال البلاد.وذكرت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، أن فرقا من شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن الولاية نفذت عملية أمنية متزامنة في قضائي "إيلك أدم"، و"أتاكوم" بالولاية.وأضافت المصادر أن قوات الأمن أوقفت خلال العملية 11 عراقيًا يشتبه في قيامهم بأنشطة ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي.وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن ضبطت مواد رقمية تعود للمشتبه بهم خلال العملية الأمنية.