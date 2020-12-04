رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوي العاملة ومحافظ أسوان وكيلان لعروسين في حفل زفاف للأيتام

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة ومحافظ أسوان
دعاء جابر
طباعة
شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة محمد سعفان، فعاليات مبادرة «فرحة عمري» لزفاف 20 عروسة من الفتيات الأيتام ودعمهم بـ10 آلاف جنيه، لكل عروسة، بإجمالي 200 ألف جنيه، بأسوان.

وشارك الوزير والمحافظ في مراسم عقد القران، كوكيلين لعروسين، في مشهد إنساني رفيع، وذلك بحضور اللواء عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إحدى الجهات المشاركة في دعم الفتيات الأيتام، ومحمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، المنظمة للاحتفالية.

جاء ذلك في ختام زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة أسوان، في إطار جولته الميدانية لمحافظات قنا والأقصر؛ تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأرامل والمطلقات، والعمالة غير المنتظمة، ومبادرة «صيادي مصر».

وألقى «سعفان» كلمة هنأ فيها العرسان بحفل الزفاف، معربًا عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة وشكر كل من أسهم في تنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام والأولى بالرعاية.

وحرص وزير القوى العاملة، على مصافحة العرسان جميعًا والتقاط الصور التذكارية معهم، تأكيدًا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب الخميس 3-12-2020

الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في بذل جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020

«تصدقون كذابًا».. تعليق جديد من السعودية حول لقاء نتنياهو وبن سلمان

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين في ديروط

image description

حجز قضية مستريح الفاكهة لجلسة ٦ يناير للحكم فى دمياط

image description

الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

اختفاء 67 مليار دولار فى بريطانيا

بـ 250 ألف دولار.. بيع مسدس جيمس بوند في مزاد بأمريكا

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 4-12-2020

موسيقيون من كل دول العالم يشكلون أوركسترا لتسجيل أغنية فريدة

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

زيارة إلى مكتبات العالم.. قراءة فى تاريخ بدايات ونهايات مكتبات بيع الكتب

من «الجلاشة» حتى «التحفيل».. مفردات الحارة المصرية لإهانة الخصم

الأحد.. الشاعرة الليبية نعمة الفيتورى بنادى أدب بنها

اليوم.. أولى محاضرات المايسترو هشام جبر بقصر المانسترلى