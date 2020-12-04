وزير القوي العاملة ومحافظ أسوان وكيلان لعروسين في حفل زفاف للأيتام

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة محمد سعفان، فعاليات مبادرة «فرحة عمري» لزفاف 20 عروسة من الفتيات الأيتام ودعمهم بـ10 آلاف جنيه، لكل عروسة، بإجمالي 200 ألف جنيه، بأسوان.وشارك الوزير والمحافظ في مراسم عقد القران، كوكيلين لعروسين، في مشهد إنساني رفيع، وذلك بحضور اللواء عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إحدى الجهات المشاركة في دعم الفتيات الأيتام، ومحمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، المنظمة للاحتفالية.جاء ذلك في ختام زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة أسوان، في إطار جولته الميدانية لمحافظات قنا والأقصر؛ تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأرامل والمطلقات، والعمالة غير المنتظمة، ومبادرة «صيادي مصر».وألقى «سعفان» كلمة هنأ فيها العرسان بحفل الزفاف، معربًا عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة وشكر كل من أسهم في تنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام والأولى بالرعاية.وحرص وزير القوى العاملة، على مصافحة العرسان جميعًا والتقاط الصور التذكارية معهم، تأكيدًا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.