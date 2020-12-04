الانتهاء من تجهيز الأقصر والإسماعيلية ضمن منظومة «التأمين الصحى»

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الانتهاء من تجهيز محافظتي الأقصر والإسماعيلية، بشكل كامل، وذلك تمهيدًا لافتتاحهما.وأضاف «السبكي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه سيتم الانتهاء من تجهيز محافظات المرحلة الأولى، التي تضم محافظات «جنوب سيناء، السويس، أسوان»، مطلع العام المقبل، لافتًا إلى أنه تم تجهيز كل المنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتوفير الفرق الطبية ذات الكفاءة والخبرة العالية، كما يتم تدريب القوى البشرية، ونقل خبرات القائمين على تقديم خدمات المنظومة بمحافظة بورسعيد، الذين تم تدريبهم على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، إلى القائمين على المنظومة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية.ودعا الرئيس الرعاية الصحية المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، السويس»، إلى التسجيل في المنظومة الجديدة؛ وذلك بهدف حصول المواطنين على كل الخدمات الصحية والعلاجية، وإجراء الفحص الطبي الشامل للمواطنين.وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هى «بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن».ونوه بأن «إجراءات التسجيل فى المنظومة تبدأ من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوافرًا لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومى لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلي، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على جميع أفراد الأسرة».وأوضح أنه تم تسجيل ما يقارب 3.25 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، التي تضم 6 محافظات، بالإضافة إلى محافظة بورسعيد التي بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها منذ يوليو 2019.وذكر أن المنظومة استطاعت تحقيق نجاح كبير منذ تطبيقها فى محافظة بورسعيد، حيث تم تقديم ثلاثة ملايين خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة في يوليو من العام الماضي وحتى الآن.