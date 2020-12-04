6 موارد لهيئة تنمية الصعيد في القانون الجديد
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
عائشة حسنطباعة
نص القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، على إنشاء الهيئة، كما تضمن الموارد التي تتكون منها الهيئة وذلك على النحو الآتي:
1 ـ الاعتمادات التى تخصصها الدولة.
2 ـ الهبات والمنح وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
3 ـ القروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
4 ـ مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير.
5 ـ عائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة.
6- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق وطبيعة الهيئة.
1 ـ الاعتمادات التى تخصصها الدولة.
2 ـ الهبات والمنح وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
3 ـ القروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
4 ـ مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير.
5 ـ عائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة.
6- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق وطبيعة الهيئة.