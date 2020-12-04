6 موارد لهيئة تنمية الصعيد في القانون الجديد

نص القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، على إنشاء الهيئة، كما تضمن الموارد التي تتكون منها الهيئة وذلك على النحو الآتي:1 ـ الاعتمادات التى تخصصها الدولة.2 ـ الهبات والمنح وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.3 ـ القروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.4 ـ مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير.5 ـ عائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة.6- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق وطبيعة الهيئة.