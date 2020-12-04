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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضمن «حياة كريمة».. حلول غير تقليدية لرفع مستوى خدمتى المياه والصرف بالريف

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار،
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع المرافق بالوزارة والمختصين، حيث تم استعراض بعض أنظمة تنقية مياه الشرب، وكذلك الحلول غير التقليدية وأنظمة المعالجة اللامركزية لرفع مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالريف المصري، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد «الجزار»، خلال الاجتماع، ضرورة تنفيذ الحلول غير التقليدية وذات التكلفة المنخفضة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى أو التجمعات المستهدفة، مع إمكانية إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الاستفادة من منظومة مياه الشرب والصرف الصحى على نطاق جغرافي واسع؛ لتغطي الخدمة أكبر عدد مستهدف من المراكز الإدارية والتجمعات الريفية المختلفة، وكذا وضع الحلول المناسبة مع الكثافات السكانية للتجمعات السكنية التي تشملها المرحلة الثانية من المبادرة أو المستهدف تنفيذ مشروعات مياه وصرف بها، ووضع الجداول الزمنية لما سيتم تنفيذه من مشروعات (مياه– صرف صحى).

ومن جانبه، أشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض بعض الحلول المقترحة من قبل المختصين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، التى تضمن إمكانية تقليل تكلفة عملية تنقية مياه الشرب، وكذا تكلفة معالجة مياه الصرف الصحى بالقرى والتوابع بالريف المصري، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتقليل الأعباء على كاهل المواطن بالريف المصري.

ولفت «إسماعيل»، إلى أنه تم التأكيد أيضًا، على أهمية استخدام التقنيات البسيطة التي تتناسب مع طبيعة الريف المصري، التي يمكن تصنيع مكوناتها محليًا بالتنسيق مع جهات التصنيع الوطنية، مثل الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا أول أمس؛ لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، حيث أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أهمية تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى المستهدفة، في إطار إيجاد حلول لا مركزية وغير تقليدية، تسهم في سرعة تنفيذ هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن.

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