الكونجرس: فرض عقوبات على تركيا سيكون إجباريا بسبب منظومة S-400

أكد الكونجرس الأمريكى، اليوم الجمعة، أن فرض عقوبات على تركيا سيكون إجباريا على الإدارة الأمريكية بسبب منظومة S-400، وفقا لما أوردته قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وقال عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب مينينديز، أنه سيكون هناك عقوبات على تركيا لامتلاكها منظومة S-400 الدفاعية الروسية.وفي سياق متصل، أعاد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تأكيده أن بلاده تخطط لاستخدام نظام الدفاع الصاروخي روسي الصنع الذي سبق واشترته، رغم اعتراض الولايات المتحدة على هذه الخطوة.وقال "أكار"، أمام لجنة الميزانية البرلمانية إن الجيش يواصل عملية اختبار وتحضير صواريخ S-400 كما هو مخطط له.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أدانت فى تصريحات سابقة بأشد العبارات الاختبار الذي أجرته تركيا في 16 أكتوبر لنظام الدفاع الجوي S-400 الروسي، وحذرت من تأثر العلاقات الدفاعية مع أنقرة بشكل خطير.وقلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أهمية الانتقادات الأمريكية مؤكدا أن بلاده ستواصل إجراء التجارب على هذه المنظومة.وهددت واشنطن آنذاك بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على أنقرة، تطبيقا لقانون أقره الكونجرس عام 2017 وينص على اتخاذ تدابير عقابية تلقائية ضد أي بلد يشتري أسلحة روسية.