رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونجرس: فرض عقوبات على تركيا سيكون إجباريا بسبب منظومة S-400

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:21 ص
منظومة S-400
منظومة S-400
مروة عنبر- هبة محمد
طباعة
أكد الكونجرس الأمريكى، اليوم الجمعة، أن فرض عقوبات على تركيا سيكون إجباريا على الإدارة الأمريكية بسبب منظومة S-400، وفقا لما أوردته قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب مينينديز، أنه سيكون هناك عقوبات على تركيا لامتلاكها منظومة S-400 الدفاعية الروسية.

وفي سياق متصل، أعاد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تأكيده أن بلاده تخطط لاستخدام نظام الدفاع الصاروخي روسي الصنع الذي سبق واشترته، رغم اعتراض الولايات المتحدة على هذه الخطوة.

وقال "أكار"، أمام لجنة الميزانية البرلمانية إن الجيش يواصل عملية اختبار وتحضير صواريخ S-400 كما هو مخطط له.


وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أدانت فى تصريحات سابقة بأشد العبارات الاختبار الذي أجرته تركيا في 16 أكتوبر لنظام الدفاع الجوي S-400 الروسي، وحذرت من تأثر العلاقات الدفاعية مع أنقرة بشكل خطير.

وقلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أهمية الانتقادات الأمريكية مؤكدا أن بلاده ستواصل إجراء التجارب على هذه المنظومة.

وهددت واشنطن آنذاك بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على أنقرة، تطبيقا لقانون أقره الكونجرس عام 2017 وينص على اتخاذ تدابير عقابية تلقائية ضد أي بلد يشتري أسلحة روسية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة: 19 وفاة و432 إصابة جديدة بكورونا

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في بذل جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا

الصور

image description

حجز قضية مستريح الفاكهة لجلسة ٦ يناير للحكم فى دمياط

image description

الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

اختفاء 67 مليار دولار في بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 4-12-2020

موسيقيون من كل دول العالم يشكلون أوركسترا لتسجيل أغنية فريدة

آلام الظهر المستمرة علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

زيارة إلى مكتبات العالم.. قراءة فى تاريخ بدايات ونهايات مكتبات بيع الكتب

من «الجلاشة» حتى «التحفيل».. مفردات الحارة المصرية لإهانة الخصم

الأحد.. الشاعرة الليبية نعمة الفيتورى بنادى أدب بنها

اليوم.. أولى محاضرات المايسترو هشام جبر بقصر المانسترلى