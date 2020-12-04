إغلاق 10 مراكز تعليمية مخالفة لإجراءات «كورونا» بالإسكندرية

أغلق حى المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، 10 مراكز تعليمية « سناتر»، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشنت اللجنة المشكلة برئاسة مديرة إدارة الأزمات والكوارث، وعضوية إدارات الشئون القانونية، والمتابعة الميدانية، ورخص المحلات، ومندوب من الاتصال السياسى بالتربية والتعليم، حملة مكبرة لغلق وتشميع جميع الأماكن التي يوجد بها تجمعات مخالفة ومراكز الدروس الخصوصية.وأسفرت الحملة عن غلق 10 مراكز دروس تعليمية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبمتابعة الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ؛ لتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا.