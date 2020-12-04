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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يتجه لتحقيق أول مكسب منذ 4 أسابيع

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:15 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع إذ تراجع الدولار بفعل تنامي الآمال في تحفيز أمريكي، وقبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر في وقت لاحق اليوم.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1840.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:28 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1844.10 دولار،
وأضاف الذهب نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى ديلي فيكس، "الزخم الصعودي للذهب قوي لأسباب من بينها ضعف الدولار والأسعار عند أقل من مستواها الحقيقي من الناحية الفنية، مضيفة أن المعدن الأصفر قد يلقى دعما قويا عند ما بين 1800 و1750 دولارا".

لكن "يانج" حذرت من أنه قد تكون هناك مخاطر بنزول الأسعار إذا تسارع التعافي الاقتصادي وارتفع التضخم متجاوزا المستهدف، مما قد يحفز مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على كبح تحفيزه النقدي وهو ما قد يعزز الدولار.

والدولار في طريقه لأسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمبر، مما يقلص سعر الذهب لحائزي العملات الأخرى، واكتسبت خطة مساعدات لتخفيف تداعيات فيروس كورونا بقيمة 908 مليارات دولار وتحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة زخما في الكونجرس الأمريكي أمس الخميس إذ أبدى مشرعون محافظون تأييدهم.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم أيضا بعد أن خفضت فايزر هدفها لتوزيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاتين 0.8 % إلى 1037.67 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.7 % إلى 2340.32 دولار، وانخفضت الفضة 0.1 %إلى 24.03 دولار للأوقية لكنها تتجه صوب الارتفاع 5.8 % في الأسبوع.

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