55 وفاة و3262 إصابة جديدة بـ«كورونا» في باكستان

أعلنت باكستان، عن تسجيل 3 آلاف و262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بها إلى 410 آلاف و72 إصابة.وذكرت قناة «جيونيوز» الباكستانية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس المستجد، على مدار الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 8 آلاف و260 حالة.ووصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن، إلى 350 ألفًا و305 أشخاص، في حين بلغ عدد حالات الإصابة النشطة المعروفة في البلاد إلى 51 ألفًا و507 حالات.