واشنطن تتهم بكين باستخدام الابتزاز والرشوة لتمرير قوانين تخدمها

قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جون راتكليف، إن السلطات الصينية تحاول التأثير بشكل واسع النطاق، على العملية التشريعية في الولايات المتحدة.وأضاف «راتكليف» - في حديث لقناة «سي بي إس» -: «إنهم يريدون أن تكون القوانين الأمريكية في صالح الصين، وتتمثل أفعالهم في استخدام الابتزاز والرشوة والتأثير العلني والسري لمحاولة ضمان تمرير القوانين التي تفيد الصين فقط».وأشار إلى اطلاع لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس، لافتًا إلى أن أعضاء اللجنتين اعتبروا المعلومات المقدمة «غير متوقعة ومثيرة للقلق»، حسبما نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، صباح اليوم الجمعة.وصف «راتكليف» - في وقت سابق - في مقالة بصحيفة «وول ستريت جورنال»، الصين بأنها التهديد الأول للأمن القومي للولايات المتحدة، وأكبر تهديد عالمي للديمقراطية والحرية منذ الحرب العالمية الثانية.ولفت إلى أن الصين شنت في عام 2020، حملة تأثير ضخمة استهدفت العشرات من أعضاء الكونجرس ومساعديهم.