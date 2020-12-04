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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

23 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:05 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، بلغ 23 ألفا و449 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الإصابات بذلك على نحو طفيف عن عدد الإصابات التي تم تسجيلها يوم الجمعة الماضي، والتي بلغت 22 ألفا و806 إصابات.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و130 ألفا و238 حالة.

كما سجلت ألمانيا اليوم 432 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، وهو ثالث أعلى مستوى في عدد الوفيات اليومية منذ بدء الجائحة. وتم تسجيل أعلى مستوى في الوفيات أول أمس الأربعاء بواقع 487 وفاة. وبلغ بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 18 ألفا 34 حالة.

ووفقا لتقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين حتى الآن نحو 820 ألفا و600 حالة، وبلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 0.94، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أفراد آخرين في المتوسط، ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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