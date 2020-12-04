انفجار بمصفاة تكرير نفط فى جنوب إفريقيا

أكد مسئول في شرطة مدينة ديربان في جنوب إفريقيا، أن انفجارًا وقع صباح اليوم الجمعة، في مصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة «إنجين».وأضاف- بحسب ما نقلت وكالة «رويترز»- أن الشرطة لم تتلقَ تقارير حتى اللحظة، عن وقوع خسائر أو ضحايا جراء الحادث.وحسب موقع «إنجين» الإلكتروني، فإن طاقة مصفاة «ديربان» الإنتاجية، تبلغ 120 ألف برميل في اليوم، وهى ثاني أكبر مصفاة للنفط الخام في جنوب إفريقيا.