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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجار بمصفاة تكرير نفط فى جنوب إفريقيا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
انفجار بمصفاة تكرير
انفجار بمصفاة تكرير نفط
عبير سليم
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أكد مسئول في شرطة مدينة ديربان في جنوب إفريقيا، أن انفجارًا وقع صباح اليوم الجمعة، في مصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة «إنجين».

وأضاف- بحسب ما نقلت وكالة «رويترز»- أن الشرطة لم تتلقَ تقارير حتى اللحظة، عن وقوع خسائر أو ضحايا جراء الحادث.

وحسب موقع «إنجين» الإلكتروني، فإن طاقة مصفاة «ديربان» الإنتاجية، تبلغ 120 ألف برميل في اليوم، وهى ثاني أكبر مصفاة للنفط الخام في جنوب إفريقيا.

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