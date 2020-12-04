449 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، عن تسجيل 449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر موقع هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن أعداد الإصابة اليومية بالفيروس في طوكيو، تخطت حاجز الـ400 حالة لليوم الثالث على التوالي.يشار إلى أن إجمالي أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو، منذ بدء الجائحة، بلغ 42 ألفا و793 حالة.